Crisi climatica, in Turchia apre la COP 31: "Attuare gli impegni"

Antalya, 9 nov. (askanews) - La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, COP 31, si apre ad Antalya in Turchia, con un obiettivo preciso e ambizioso: dare attuazione concreta agli impegni presi negli anni passati, almeno in parte, viene da aggiungere, dato che il contesto in cui ci si muove è estremamente complesso, gli interessi in gioco sono enormi e alcuni Paesi chiave, come gli Stati Uniti, non prendono parte alla conferenza. La presidenza congiunta di Turchia e Australia spera che si possano fare passi avanti in questo percorso di azione, di fronte a una crisi climatica che, pur nel sostanziale silenzio globale, è la più grande emergenza del nostro tempo. Ma i risultati sono tutt'altro che scontati, anche perché il multilateralismo di cui l'ONU resta l'ultimo, seppur tenace, baluardo, è sempre meno riconosciuto come metodo di gestione delle relazioni internazionali.

Sul tavolo della COP - che dobbiamo ricordare sono comunque il conteso nel quale sono state prese le decisioni più importanti e storiche in tema di cambiamento climatico - molti punti cruciali, con naturalmente quello della transizione energetica, con annesso abbandono dei combustibili fossili, ma si parlerà anche di finanza climatica e di mitigazione, altra parola e altro argomento imprescindibile oggi se si vuole affrontare con lucidità l'emergenza in corso.

"Le conferenze sul clima - ha scritto Ferdinando Cotugno, uno dei cronisti più consapevoli - sono un modo per leggere il mondo, da ogni lato del potere: se i leader trovano disinteresse, agiscono di conseguenza. Oggi al negoziato sul clima serve la materia prima più scarsa di questo mondo: l'attenzione".

E proprio da qui serve partire, con l'ottimismo della volontà a fronte del purtroppo inevitabile pessimismo della ragione.