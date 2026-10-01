ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Crisi alloggi in Spagna, la protesta a Puerta del Sol a Madrid

Madrid, 1 ott. (askanews) - Nella piazza Puerta del Sol di Madrid continuano le proteste contro la crisi abitativa in Spagna. Le tende sono state montate dalla settimana scorsa, dopo il caso di Maricarmen Abascal, donna di 87 anni sfrattata dall'appartamento in cui viveva da 70 anni. Il suo caso ha fatto esplodere la protesta per la crisi degli alloggi che ora si sta espandendo in altre città spagnole, come Barcellona, nonostante i due decreti sul tema annunciati dal governo Sanchez, ritenuti insufficienti dai manifestanti.

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