ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2026

Crisi alloggi, decine di migliaia di persone protestano a Madrid

Madrid, 3 ott. (askanews) - Secondo l'ufficio regionale del governo spagnolo nella capitale, circa 70.000 persone hanno manifestato per il diritto all'alloggio nel centro di Madrid, sebbene gli organizzatori parlino di 500.000 partecipanti. Le recenti misure proposte dal governo socialista spagnolo, che includevano il rinnovo automatico dei contratti di locazione e restrizioni sugli sfratti di inquilini vulnerabili - misure volte a contenere oltre una settimana di disordini scatenati dallo sfratto forzato di una pensionata dal suo appartamento di Madrid il 23 settembre - sono state bocciate venerdì dai partiti di opposizione in Parlamento.

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