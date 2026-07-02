Cremlino: Mosca intende continuare ad aumentare la pressione su Kiev

Mosca, 2 lug. (askanews) - La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La Russia intende "continuare ad aumentare la pressione" sull'Ucraina, ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dopo un massiccio attacco notturno di droni e missili contro Kiev che ha causato almeno 17 morti.

Mosca andrà avanti "per ottenere il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata", ha detto durante il suo incontro quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda della France presse su eventuali nuove sanzioni europee contro Mosca. Peskov ha avuto parole anche per l'Europa:

"Non c'è dubbio che, mentre l'Ue definisce la sua identità in materia di difesa, ha intrapreso un percorso di militarizzazione e, in realtà, si dedica allo scontro con la Federazione russa. Ovviamente, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa realtà e, naturalmente, questo fattore sta esacerbando le già forti tensioni nel continente europeo... E ci obbliga a prevedere misure supplementari per garantire la nostra sicurezza".