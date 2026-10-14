ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Cremlino: monitoriamo "con attenzione" segnali su Kiev da Usa

Mosca, 14 ott. (askanews) - La Russia sta osservando "con attenzione" qualsiasi segnale che indichi un possibile cambiamento nel sostegno dell'amministrazione Trump all'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. dopo che Kiev si è lamentata di non aver ricevuto avvisi dagli alleati occidentali in merito ai lanci di missili balistici russi e ha segnalato restrizioni sui terminali Internet Starlink. "Stiamo prendendo attentamente nota di tutto ciò. È troppo presto per trarre conclusioni sistematiche", ha dichiarato ai giornalisti.

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