ULTIME NOTIZIE 08 APRILE 2026

Cremlino: in attesa di nuovi colloqui con Usa e Ucraina

Mosca, 8 apr. (askanews) - Il Cremlino guarda a un nuovo round di colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina per discutere la guerra, mentre i negoziatori americani sono ancora concentrati sulla crisi iraniana. A dirlo è stato il portavoce Dmitry Peskov, che ha espresso "grande favore" per gli sforzi di pace di Washington e dello stesso Donald Trump sul dossier ucraino.

"I negoziatori americani - ha detto Peskov - sono attualmente assorbiti dalle questioni iraniane. Speriamo che nel prossimo futuro abbiano più tempo e più possibilità di incontrarsi in formato trilaterale. Attendiamo questo momento. E continuiamo a considerare con grande favore gli sforzi di pace dei negoziatori americani e dello stesso presidente Trump sul dossier ucraino".

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