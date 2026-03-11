ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Cremlino conferma interruzioni connessione internet mobile in Russia

Mosca, 11 mar. (askanews) - Le interruzioni della connessione internet mobile in Russia dureranno finché "necessario" per "garantire la sicurezza dei cittadini", sostengono dal Cremlino, dopo che sono state registrate interruzioni di rete a Mosca e in altre città russe.

"Finché saranno necessarie misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei nostri cittadini", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un messaggio diffuso - e questa è la novità - in video. Peskov ha anche accusato l'Ucraina di utilizzare "metodi di attacco sempre più sofisticati" e ha affermato che "sono necessarie contromisure tecnologicamente più avanzate" per respingerli.

Si tratta di un ulteriore colpo per la libertà dei cittadini russi online, dopo le restrizioni alle chiamate su WhatsApp e Telegram decise dal regime lo scorso dicembre. Critici e attivisti per i diritti umani affermano che le restrizioni rappresentano un palese tentativo del Cremlino di aumentare il controllo e la sorveglianza sull'uso di internet in Russia. Affermano inoltre che renderà più difficile per i russi comunicare con persone all'estero.

