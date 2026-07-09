Credito su pegno, Rotunno (Affide): Cresce la domanda

Roma, 9 lug. (askanews) - "Come Affide uno dei nostri principali obiettivi è valorizzare il patrimonio mobiliare non registrato e fornire liquidità. Lo facciamo attraverso Polizze di Pegno di oggetti preziosi". Lo ha detto Andrea Rotunno, direttore generale di Affide, a Non solo Soldi, format di Urania News. "La nostra clientela è molto variegata: giovani e anziani si rivolgono a noi per esigenze differenti. Sappiamo, anche grazie a un'indagine Doxa, che solo il 17% delle persone conosce il valore dei beni preziosi che possiedono. Sapere come valorizzare quel patrimonio può aiutare ad affrontare spese impreviste o realizzare progetti. I clienti possono richiedere un finanziamento oppure scegliere di vendere i propri preziosi al miglior acquirente attraverso le aste. Un ulteriore servizio è la custodia di preziosi, che da noi quest'anno è gratuita, con i beni che vengono assicurati al valore di mercato. Il valore dei preziosi continua a crescere, anche per effetto dell'aumento delle materie prime, e mentre le banche tendono a ridurre la propria attività legata a questo settore, Affide continua a rafforzare il proprio presidio sul mercato. Oggi gli italiani ricorrono sempre più al credito su pegno. In Affide abbiamo registrato un aumento della domanda: dall'inizio dell'anno abbiamo erogato il 49% di prestiti in più e acquisito il 10% di nuovi clienti". Rotunno ha infine osservato: "Per quanto riguarda l'oro, negli ultimi anni il prezzo ha raggiunto livelli molto elevati e ora si sta assestando, anche in relazione alle decisioni della Fed sui tassi. Resta il fatto che molti Paesi emergenti continuano ad acquistare oro per ridurre la dipendenza dal dollaro e rafforzare le proprie riserve auree. Per questo riteniamo che il valore dell'oro rimarrà elevato".