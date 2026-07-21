Credito a imprese, "Minibond - Il modello Toscana" per sostegno a Pmi

Roma, 21 lug. (askanews) - Con un'alleanza tra soggetti pubblici e privati, la Toscana amplia le fonti di approvvigionamento economico per sostenere il credito alle Pmi e si candida a modello nazionale. È quanto emerso da un evento alla Camera di Commercio di Firenze, dal titolo "Minibond - Il modello Toscana", grazie all'unione d'intenti tra ArtigianCredito, Regione Toscana, Fidi Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo per dare impulso all'accesso al credito alle piccole e medie imprese. Sono 25 i minibond dedicati alle PMI che Artigiancredito ha messo in campo, dal primo trimestre del 2024 ad oggi, con sette operazioni sottoscritte direttamente per un taglio medio delle emissioni da 650.000 euro.

"La situazione del mercato risente molto della geopolitica mondiale e, quindi, è evidente che anche il credito, di conseguenza, va dietro a queste difficoltà. Ci sono regioni che nel tempo hanno investito maggiormente in un proprio tessuto, in particolar modo quello dei confidi, come ArtigianCredito rappresenta, che danno la possibilità alle imprese di queste regioni di avere meno problemi nell'accesso al credito", ha dichiarato Fabio Petri, presidente di ArtigianCredito.

"Siamo partiti nel 2024 e abbiamo già accompagnato imprese a sottoscrivere oltre 22-23 minibond, oggi abbiamo fatto un Consiglio di amministrazione e ce n'era un altro, di cui la metà sottoscritti anche da ArtigianCredito. Stiamo ovviamente cercando di sviluppare anche i sottoscrittori istituzionali, e questa iniziativa - ha aggiunto a margine dell'evento - ha proprio questo scopo. L'importo medio dei minibond fatti si attesta a 650 mila euro a operazione per 24 emissioni. Abbiamo sottoscritto 8 minibond, anche se parzialmente, perché ci aspettiamo che poi vadano a mercato e che, tramite la piattaforma, riescano ad arrivare al mercato dei capitali. Quello è l'obiettivo importante per l'impresa".