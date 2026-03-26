Creatività urbana e arte: La Reggia Designer Outlet con Vesod

Napoli, 26 mar. (askanews) - La Reggia Designer Outlet rafforza il proprio impegno nella promozione della creatività urbana, come strumento di valorizzazione culturale e riqualificazione dei territori. In questo contesto si inserisce la nuova opera di Vesod, realizzata presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito del circuito ISAAC, ideato e curato da INWARD - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. L'iniziativa rientra in un percorso più ampio che vede il centro McArthurGlen di Marcianise attivo da anni nel sostegno all'arte contemporanea, con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale del territorio. Presente in Campania dal 2010, La Reggia Designer Outlet è oggi uno dei principali poli dello shopping nel Sud Italia, affiancando alla dimensione commerciale un impegno sempre più forte in ambito culturale.

Così Federica Faggi, direttrice di La Reggia Designer Outlet: "Per noi è un percorso iniziato già qualche anno fa, che lega La Reggia Designer Outlet e McArthurGlen alla diffusione dell'arte sul territorio e alla riqualificazione di aree e spazi che hanno bisogno di essere restituiti alla loro bellezza. L'obiettivo è dare ai nostri clienti e a tutta la comunità la possibilità di fruire dell'arte e della cultura. La nostra missione non è soltanto lo shopping, ma anche un impegno sociale e culturale. Attraverso il finanziamento di opere che contribuiscono ad abbellire il territorio, vogliamo permettere a tutti di godere della bellezza dell'arte e renderla sempre più accessibile".

L'intervento di Vesod si trova sul bunker quantistico del Dipartimento di Fisica nel campus di Monte Sant'Angelo. L'opera trasforma lo spazio in una superficie espressiva, ispirata ai temi della fisica come energia e trasformazione, e rafforza il dialogo tra arte e scienza. L'urban artist Vesod: "In ogni luogo in cui dipingo cerco sempre di mettere in relazione la realtà in cui intervengo con gli spazi e gli elementi del contesto. In questo caso, la forma del computer quantistico circolare e con queste specie di colonne dorate si prestava molto a essere accostata all'immaginario di basiliche o cattedrali. In un certo senso, questa scelta è stata utile anche per esprimere il senso dell'opera, cioè rappresentare l'entanglement quantistico".

Negli anni, La Reggia Designer Outlet ha sostenuto diversi progetti di creatività urbana, tra cui l'opera Neapolis per il programma "Porto dei Murales", la collaborazione con Jorit e la mostra "Street Art Revolution", dedicata all'evoluzione della street art contemporanea.