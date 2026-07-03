Creatività, dal 10 al 12 luglio "Videocittà" al Gazometro di Roma

Roma, 3 lug. (askanews) - "Occorre fare presto per venire a Videocittà, dal 10 al 12 luglio, nella grande area del Gazometro Eni, all'Ostiense, a Roma. Perché stanno arrivando tantissime prenotazioni, acquisto di biglietti e di abbonamenti per un festival straordinario, al quale io collaboro da 9 anni per volontariato e che attiva energie formidabili di giovani creativi e realtà immersive. La musica, con Apparat, Mace e tanti altri protagonisti; Agorà: verranno da 42 parti del mondo i più grandi interpreti dell'innovazione digitale e creativa; Giuseppe La Spada con le sue creazioni sull'acqua, perché Watercult, è l'acqua il tema quest'anno di Videocittà". È quanto afferma Francesco Rutelli, ideatore del Festival della Visione e della Cultura Digitale di Roma in programma al Gazometro Eni dal 10 al 12 luglio (https://www.videocitta.com/).

"Avremo i nostri fantastici giovani delle scuole che porteranno le loro produzioni. Avremo l'arte digitale, avremo le visioni immersive più affascinanti italiane e internazionali come Cao Yuxi. Per la prima volta in Italia, insomma, sbrigatevi a prenotarvi, a prendere i biglietti sul sito di Videocittà, perché il grande Gazometro Eni, che verrà illuminato con Unda, sarà un'esperienza indimenticabile per noi tutti", conclude.