Crans-Montana, team dall'Italia per i feriti negli ospedali svizzeri

Crans-Montana, 3 gen. (askanews) - Team italiani sono al lavoro negli ospedali svizzeri per visitare i feriti italiani e per "controllare le loro condizioni mediche in modo che appena ci sono le condizioni e abbiamo le possibilità li portiamo in Italia. Ovviamente è un'attività che richiede il tempo di valutare appunto le condizioni, prendere i dati necessari e li porteremo in Italia quanto prima", ha spiegato Giuseppe Lepri Gallerano della Protezione civile italiana, da Crans-Montana.

"Qui ci sono diversi psicologi italiani che sono venuti apposta per portare supporto alle famiglie. Fortunatamente è un'attività che andando bene, nonostante la forte emozione e dolore che stanno vivendo queste famiglie, però i nostri psicologi stanno facendo un ottimo lavoro ed è un supporto particolarmente apprezzato", ha aggiunto.

"Finché ci necessitano saremo qui, assisteremo le famiglie e saremo qui finché sarà necessario - ha concluso - Abbiamo dato e comunicato la nostra disponibilità a dare supporto anche ad altri cittadini, ad accoglierli o semplicemente trasferirli, perché ovviamente come sapete i feriti sono tanti di diverse nazionalità e l'Italia si è offerta e ha dato questa disponibilità".

