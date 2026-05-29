Crans Montana, sei vittime ricordate con un murale e sei abitazioni

Roma, 29 mag. (askanews) - Un grande murale con i volti stilizzati di sei ragazzi accoglie da oggi residenti e visitatori del Villaggio Fondazione Roma, nella Capitale. L'opera dell'artista italo-filippino Jerico è dedicata ad Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi, i sei giovani morti nella tragedia avvenuta a Crans Montana, in Svizzera, nella notte dello scorso Capodanno.

La cerimonia, alla presenza dei familiari, ha visto anche l'intitolazione di sei abitazioni della struttura ai loro nomi. Un gesto dal forte valore simbolico: il Villaggio Fondazione Roma è dedicato all'assistenza di persone affette da Parkinson e Alzheimer, malattia che cancella progressivamente i ricordi.

Proprio in un luogo dove la memoria rischia di svanire, è stato scelto di trasformare il dolore in un segno permanente di speranza.