ULTIME NOTIZIE 07 GENNAIO 2026

Crans-Montana, "Perdutamente" di Lauro per l'addio a Achille Barosi

Milano, 7 gen. (askanews) - Una mano sulla bara, la foto del ragazzo e le note di "Perdutamente" di Achille Lauro, intonate dai familiari. Così i parenti di Achille Barosi, morto nella tragedia di Capodanno di Crans-Montana, hanno voluto salutare per l'ultima volta il 16enne alla fine delle esequie, che si sono svolte nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

I genitori al termine della messa hanno voluto ricordare con alcune parole il figlio Achille e proprio la madre ha raccontato quanto amassero cantare insieme questa canzone in macchina.

CRONACA
18
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi