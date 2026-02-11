Crans Montana, Moretti davanti ai legali delle parti civili

Roma, 11 feb. (askanews) - Jacques Moretti, il proprietario del bar "Le Constellation", della strage di Capodanno a Crans-Montana, si è presentato davanti agli avvocati delle parti civili a Sion, accompagnato dai suoi legali e dalla moglie.

Mentre restano aperti molti interrogativi su quella notte e vanno avanti le indagini, in particolare sulle norme di sicurezza nel locale, l'audizione ha lo scopo di permettere agli avvocati delle parti civili di porre alcune domande che non hanno potuto fare durante le precedenti udienze, ha detto il pubblico ministero vallesano.

"È un giorno importante. I Moretti sono pronti a rispondere a tutte le domande delle parti in causa - ha detto il loro legale Me Yael Hayat - è un importante appuntamento giudiziario, grazie", senza aggiungere altro.

Fabrizio Ventimiglia, avvocato di alcune famiglie delle vittime: "Questa udienza è cruciale perché fa seguito a quella del capo della sicurezza del comune. Ci aspettiamo quindi risposte importanti sul dispositivo di controllo e sul numero di persone presenti a Le Constellation".

Me Didier Elzig, legale di altre famiglie di vittime: "In merito alla lettera che è apparsa la settimana scorsa sulla stampa, redatta dai Moretti o da qualcuno che li ha guidati, i genitori di giovani morti o rimasti bruciati, mi hanno detto: 'Non è un grido del cuore, sembra un comunicato stampa. In ogni caso non è per lenire i nostri dolori, ma è più per migliorare la loro immagine'".

Presente anche Leila Micheloud, le cui due figlie sono tra le vittime. "Non sono né in collera, né provo odio. Sono qui per avere delle risposte, signori. Semplicemente, sono la mamma di due vittime, sono qui per avere delle risposte. Non sono qui per processarli. Il processo si svolgerà lì".

Nel rogo sono morti in 41, per lo più giovani, oltre 100 i feriti.