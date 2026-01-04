Crans-Montana, marcia silenziosa per vittime: 3 italiani identificati

Crans-Montana, 4 gen. (askanews) - Una marcia silenziosa ha attraversato le vie di Crans-Montana, a 4 giorni dalla tragedia nel bar La Constellation, teatro di un incendio in cui sono morti decine di giovanissimi. Al momento il bilancio parla di 40 morti, di cui al momento 24 identificati con certezza. Fra loro ci sono tre italiani, fra i 16 e i 17 anni.

Tra le vittime figurano anche quattro donne svizzere di 18 anni, due quindicenni e un quattordicenne; sei uomini svizzeri di 31, 20, 18, 17 anni e due sedicenni, un diciottenne rumeno, un francese di 39 anni e un turco di 18 anni.