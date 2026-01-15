Crans Montana, maratona di solidarietà per i 4 studenti del Virgilio

Milano, 15 gen. (askanews) - Un gruppo di genitori del consiglio di istituto del liceo Virgilio di Milano sta raccogliendo fondi per sostenere i quattro studenti della scuola gravemente feriti nell'incendio a Crans Montana, in Svizzera, a fine anno. Quella che doveva essere una meritata pausa da interrogazioni e compiti in classe, per i quattro ragazzi della III D, si è trasformata in un dramma ingiusto e in una tragedia. L'obiettivo ora è garantire a quei giovani un futuro più sereno una volta superato il momento difficile e delicato, offrendo un po' di serenità per le future sfide che dovranno affrontare.

L' obiettivo inizialmente era di 80.000 euro, ma la grande partecipazione dimostrata dai sostenitori ha persuaso ad alzarlo almeno a 150.000 euro. Quanto raccolto verrà equamente suddiviso fra le quattro famiglie coinvolte e ogni contributo può, dicono gli organizzatori, davvero aiutare i ragazzi e una piccola donazione su GoFundMe ( https://gofund.me/d16bcafcd ) può fare la differenza.

Gli eventi di Crans Montana rappresentano un vero trauma per la società e in particolare per la comunità scolastica. Oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, in conferenza stampa, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i famigliari delle vittime italiane decedute nella tragedia ha auspicato il coordinamento tra le famiglie e ha specificato l'attenzione rivolta anche alle famiglie dei feriti. L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera.