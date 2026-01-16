Crans-Montana, l'Ue: parte civile? Dipende dal diritto svizzero

Bruxelles, 16 gen. (askanews) - Dopo le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha manifestato l'intenzione di chiedere alla Commissione europea di costituirsi parte civile nel procedimento aperto in Svizzera per il rogo di Capodanno a Crans-Montana, la Commissione europea, attraverso la portavoce, ha affermato che dipenderà dalla normativa svizzera.

"In linea generale, ricordiamo che la Commissione europea può partecipare a procedimenti giudiziari nazionali solo quando devono essere rappresentati interessi o diritti previsti dai trattati europei o derivanti da essi e in ogni caso alle condizioni che disciplinano l'ammissione ai procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale pertinente", ha sottolineato la portavoce a Bruxelles, ribadendo "la solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite" nella tragedia.