Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia

Sion, 5 gen. (askanews) - Le salme di 5 vittime italiane dell'incendio di Capodanno Crans-Montana rientrano in Italia, con un volo di Stato.

Nelle immagini la partenza dall'aeroporto di Sion, da lì prima tappa sarà lo scalo di Milano Linate e poi Roma Fiumicino. Le vittime italiane rimpatriate sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti. Il sesto feretro è quello di Sofia Prosperi, italo-svizzera che viveva a Lugano, città in cui si svolgeranno i suoi funerali. Avevano tutti fra i 15 e i 17 anni.