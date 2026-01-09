ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Crans-Montana, le lacrime (tardive) della Moretti: "scusatemi"

Sion, 9 gen. (askanews) - "I miei pensieri sono costantemente rivolti alle vittime (...) È una tragedia inimmaginabile". Piange Jessica Moretti, la proprietaria del bar dove si è verificato l'incendio di Crans-Montana, che ha ucciso almeno 40 persone, metà delle quali minorenni, e ne ha ferite 116.

Lacrime e contrizione tardiva. Lei e suo marito sono sotto inchiesta, mentre emergono particolari sempre più sbalorditivi della gestione del locale Le Constellation. La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha citato oggi i video che mostrano proprio la Moretti fuggire con la cassa, mentre il rogo uccide i ragazzi all'interno del bar.

"Voglio scusarmi", ha aggiunto, in mezzo a una folla di giornalisti, dopo la prima udienza della coppia dall'apertura, il 3 gennaio, di un'inchiesta penale a loro carico per "omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio doloso colposo".

Il marito Jacques Moretti è stato arrestato dopo numerose proteste informali sulla lentezza delle indagini. Lei resta libera.

