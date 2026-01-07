Crans-Montana, l'arrivo del feretro di Chiara Costanzo in chiesa

Milano, 7 gen. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo del feretro di Chiara Costanzo nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali di Chiara e dell'altra vittima milanese della strage di Capodanno a Crans-Montana, Achille Barosi.

Fuori dalla chiesa decine di persone, autorità, fra cui il sindaco Beppe Sala e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, gli amici della 16enne e i suoi compagni di classe. Tutti si sono stretti attorno ai genitori che hanno accompagnato l'ingresso della bara in chiesa.