ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti arrivano in tribunale

Sion (Svizzera), 5 giu. (askanews) - Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Costellation Crans-Montana, sono arrivati in tribunale a Sion per rispondere a nuove domande sull'incendio che ha provocato la morte di 41 persone e in cui altre 115 sono rimaste ferite.

All'udienza dei coniugi, che si svolgerà in forma di confronto, saranno presenti i pubblici ministeri e gli avvocati delle parti civili coinvolte nell'incendio. Sono complessivamente 14 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo, lesioni personali e incendio doloso per negligenza per l'incendio di Capodanno.

Non è la prima volta che i Moretti vengono ascoltati dai magistrati, sono già comparsi due volte dall'inizio dell'indagine penale. Per Jacques è stata disposta la custodia cautelare il 9 gennaio e poi è stato rilasciato il 23 gennaio dietro cauzione di 200.000 franchi svizzeri. La coppia resta comunque sottoposta a misure restrittive.

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