Crans Montana, interrogatorio per il capo dei vigili del fuoco

Roma, 16 feb. (askanews) - C'è attesa alla stazione di polizia di Sion, nel Canton Vallese, dove il capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, David Vocat, sarà interrogato come testimone sull'incendio di Capodanno in Svizzera, in cui sono morte 41 persone. Gli avvocati delle parti civili ritengono questa udienza molto importante dopo le rivelazioni dell'emittente televisiva svizzera RTS, che afferma l'esistenza di una verifica del 2023 che segnalava gravi carenze nella sicurezza antincendio del comune.

"Per ora, abbiamo sentito molte persone per un mese e mezzo. Avevamo grandi aspettative e siamo sempre rimasti delusi. Abbiamo addetti alla sicurezza, uno dei quali ritiene di avere solo una responsabilità morale. Dopo 41 morti e diverse centinaia di feriti, è un po' poco", spiega Alain Viscolo, avvocato di due vittime.

Riguardo all'esistenza di un rapporto del 2023 rivelato domenica da RTS:

"Sono sorpreso che questo rapporto venga pubblicato solo un mese e mezzo dopo l'inizio degli eventi, soprattutto perché il comune ci ha detto che stava collaborando con il sistema giudiziario per scoprire la verità. Purtroppo, mi rendo conto che non è così. Mi limiterò a concludere che al giorno d'oggi ci sono molti reati che comportano negligenza. È possibile che il termine 'negligenza' venga sostituito da altri termini nell'articolo 11 del Codice Penale, con pene appropriate e molto più severe", ha aggiunto Viscolo.

