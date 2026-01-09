ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Crans-Montana, interrogati i titolari del bar, l'arrivo a testa bassa

Roma, 9 gen. (askanews) - Non hanno rilasciato alcuna dichiarazione i coniugi Jaques e Jessica Moretti, arrivati poco prima delle 8 all'Ufficio centrale del pubblico ministero del Vallese per essere ascoltati per la prima volta sulla strage di Capodanno. A testa bassa, lei con gli occhiali da sole, i due gestori del "Le Constellation", il locale nella località sciistica svizzera di Crans Montana, dove 40 persone sono morte e altre 116 sono rimaste ferite, sono rimasti in silenzio quando un gruppo di giornalisti che li attendeva, gli ha chiesto se volessero chiedere scusa per quanto accaduto. Sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi. Le tre procuratrici che hanno convocato i coniugi mirano a fare maggiore chiarezza anche sul patrimonio immobiliare dei due. Presenti diversi avvocati delle vittime.

Oggi in Svizzera è stato proclamato il lutto nazionale. Le autorità federali e le chiese hanno invitato tutti a osservare un minuto di silenzio alle ore 14. Le campane suoneranno in tutto il territorio alpino. E si terrà una cerimonia commemorativa a Martigny, cittadina nella valle del Rodano, non lontano da Crans-Montana. In Svizzera saranno presenti il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

