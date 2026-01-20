Crans Montana, i Moretti in tribunale per nuovi interrogatori

Sion (Svizzera), 20 gen. (askanews) - I proprietari del locale andato a fuoco la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si presentano separatamente in tribunale a Sion per essere nuovamente interrogati dai giudici del Canton Vallese.

Al suo arrivo con i legali nella sede della procura Jessica Moretti, intercettata dai cronisti, alla domanda se la notte di Capodanno sia fuggita dall'incendio è rimasta zitta. Nelle immagini poi l'arrivo di Romain Jordan, avvocato di diverse famiglie delle vittime, mentre un furgone bianco che arriva sul posto trasporterebbe Jacques Moretti.

I coniugi accusati di "omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo" in seguito alla tragedia che ha causato 40 morti e 116 feriti saranno interrogati dagli inquirenti per due giorni.