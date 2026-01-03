Crans-Montana, Galbiati: situazione clinica dei ricoverati va bene

Milano, 3 gen. (askanews) - Stanno migliorando le condizioni degli italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana ricoverati a Milano, secondo l'ultimo bollettino riferito da Filippo Galbiati, direttore della Medicina d'urgenza e Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

"Le cose da un punto di vista clinico dei sette pazienti che abbiamo qui a Niguarda vanno bene - ha detto - la situazione respiratoria, metabolica e quella legata alla circolazione stanno andando bene in tutti i pazienti e questi sono gli elementi importanti nelle prime fasi come sapete".

"Abbiamo staffato, perché questo è il nostro ruolo, le sale operatorie oggi, domani e dopo continuativamente per gli accessi in sala operatoria - ha aggiunto - per il secondo aspetto che è quello di curare le ustioni ed evitare nei prossimi giorni le infezioni".

Galbiati ha anche annunciato che l'ospedale ha ampliato il numero di posti letto dedicati ai feriti dell'incendio.

"La nostra direzione e le autorità regionale ci hanno chiesto di mettere a disposizione ancora più posti letto. Perché, al di là dell'arrivo della ragazzina che è previsto oggi e degli altri che stiamo valutando con il nostro team in Svizzera, ci hanno chiesto di mettere a disposizione letti ulteriori anche per eventuali necessità da parte delle autorità svizzere".