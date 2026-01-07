Crans-Montana, folla e amici a Milano ai funerali di Chiara e Achille

Milano, 7 gen. (askanews) - Tanta gente a Milano ai funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, due dei sei ragazzi italiani morti nell'incendio di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, entrambi milanesi, di 16 anni.

Gremite entrambe le chiese, a poca distanza una dall'altra, fin dall'apertura: Santa Maria delle Grazie, dove si tengono i funerali di Chiara Costanzo e Sant'Ambrogio, dove si tengono quelli di Achille Barosi, a circa un'ora dall'inizio delle funzioni alla stessa ora, le 14.45.

Molti gli amici che sono arrivati per l'ultimo saluto, tanti hanno portato fiori e scritto un pensiero sul libro accanto alla foto dei giovani.