ULTIME NOTIZIE 07 GENNAIO 2026

Crans-Montana, folla e amici a Milano ai funerali di Chiara e Achille

Milano, 7 gen. (askanews) - Tanta gente a Milano ai funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, due dei sei ragazzi italiani morti nell'incendio di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, entrambi milanesi, di 16 anni.

Gremite entrambe le chiese, a poca distanza una dall'altra, fin dall'apertura: Santa Maria delle Grazie, dove si tengono i funerali di Chiara Costanzo e Sant'Ambrogio, dove si tengono quelli di Achille Barosi, a circa un'ora dall'inizio delle funzioni alla stessa ora, le 14.45.

Molti gli amici che sono arrivati per l'ultimo saluto, tanti hanno portato fiori e scritto un pensiero sul libro accanto alla foto dei giovani.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi