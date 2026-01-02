Crans-Montana, Bertolaso: altri 4 ragazzi italiani in arrivo a Niguarda

Milano, 2 gen. (askanews) - All'ospedale Niguarda di Milano sono ricoverati tre dei feriti italiani della strage di Capodanno nella discoteca svizzera a Crans-Montana, sono una donna di 29 anni e due ragazzi di 15.

L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso davanti all'ospedale milanese ha dichiarato che altri 4 italiani sono in arrivo. "Oggi stiamo organizzando tutto il trasbordo degli altri pazienti, dei giovani nostri italiani che sono ricoverati in vari ospedali della Svizzera", ha detto, "Quindi dovremo riuscire ad avere entro questa sera sette dei nostri ragazzi feriti, qui ricoverati a Niguarda". L'incognita è il maltempo che rende difficile il passaggio sulle Alpi.

"Dovrebbero rimanere in Svizzera altri sei che sono stati identificati - ha aggiunto - due di questi non li conosciamo, nel senso che non sono in condizione di parlare, sono intubati ma hanno capito quelli che li hanno seguiti che sono due ragazzi italiani che sono stati coinvolti nella tragedia di Crans di ieri e quindi questi sei al momento non possono essere trasportati, sono davvero in condizioni gravissime, però li stiamo seguendo, i nostri team, nostri responsabili del centro ustioni che sono stati mandati ieri sera quindi controlleranno anche le condizioni di questi sei in modo da sapere se poi dovessero diventare trasportabili".