ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Crans Montana, avv. Ventimiglia: "Antiriciclaggio oggetto audizione"

Roma, 5 giu. (askanews) -"Dopo aver visionato le telecamere, dopo aver sentito anche tutti i funzionari pubblici, gli amministratori, i sindaci, i consiglieri, quindi sono diversi gli aspetti, a partire dalla gestione di quella serata, dal tema della formazione dei dipendenti che non c'è stata, dal tema delle direttive date quella serata e poi il perché sono state chiuse quelle porte, perché l'uscita di sicurezza era bloccata, perché un solo ingresso per far accedere e defluire le persone, insomma sono diversi gli spunti. Poi ovviamente c'è anche tutto il tema economico legato a quei profili di antiriciclaggio, questo, diciamo, interessa a noi, come parte civile, un po' meno, ma sicuramente sarà oggetto di audizione": lo ha detto parlando a margine con i giornalisti il legale Fabrizio Ventimiglia, che rappresenta le famiglie delle vittime italiane del rogo di Capodanno al locale Les Costellation a Crans Montana, nel giorno in cui avvocati e familiari delle vittime si sono presentati in tribunale per il controinterrogatorio dei coniugi Moretti proprietari del bar.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi