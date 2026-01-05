Crans-Montana, ambasciatore: in Italia gestori sarebbero stati arrestati

Roma, 5 gen. (askanews) - "Questa tragedia doveva essere evitata attraverso prevenzione e buon senso, sappiamo bene quante sono le carenze sotto il profilo di sicurezza e della prevenzione di quel locale. La magistratura elvetica ha avviato un'indagine, ha già sentito molte persone, non solo i gestori del locale, vuole sapere chi ha fatto le ispezioni, chi le ha sottoscritte dicendo che tutto era in regola e quali lavori sono stati poi effettuati in quel locale". Così l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, rispondendo alle domande dei giornalisti all'aeroporto di Sion, nel cantone del Vallese, dove è giunto per il rimpatrio delle salme di cinque dei sei adolescenti italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana.

E rispondendo a una domanda sui proprietari francesi del bar rimasti a piede libero, ha detto. "Loro ritengono che non vi sia pericolo di fuga... In Italia sarebbero già stati arrestati".