Crans-Montana, a Losanna concerto per le vittime: c'è anche Cocciante

Roma, 23 apr. (askanews) - Lacrime e commozione, circa 200 persone hanno partecipato a un concerto di beneficenza a Losanna per le vittime dell'incendio divampato a Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, in cui in 41 hanno perso la vita, per la maggior parte giovani A quattro mesi dalla tragedia, l'evento ha riunito le famiglie delle vittime e alcuni sopravvissuti al rogo per cui l'inchiesta per accertare le responsabilità sta andando avanti.

Tra gli organizzatori del concerto, la produttrice Corinne Uzan: "Mio marito ed io - ha detto - abbiamo organizzato questo evento perché sentivamo un forte desiderio di aiutare e di fare qualcosa attraverso la musica. La musica unisce le persone e può creare un senso di benessere in mezzo a tutta la sofferenza che circonda la tragedia di Crans Montana".

A esibirsi, anche Riccardo Cocciante: "Personalmente, penso che dobbiamo pensare alle persone che non ci sono più, dobbiamo tenerle a mente. A volte in un modo che può risultare un po' triste, ma anche gioioso. A volte per portare un po' di conforto".

"Ci vuole tempo, ci vuole tempo, questo lo capisco - ha aggiunto il cantante - ma sicuramente aiuta. Non so se può guarire, ma sicuramente aiuta, quando non ci sentiamo molto bene, ascoltiamo un brano musicale e sentiamo i nostri cuori diventare più leggeri all'improvviso".

Toccanti le parole di due madri di vittime dell'incendio: "Non credo che l'espressione 'commovente' sia abbastanza forte. Questa dimostrazione di solidarietà rappresenta l'umanità. E in effetti, per tutte le vittime, lassù o qui sulla Terra, significa solo una cosa: non vi dimentichiamo". "Un concerto meraviglioso, perché aiuterà soprattutto quelli che sono rimasti ustionati, i ragazzi che sono ancora vivi e che ne hanno bisogno. Ringrazio molto per questa serata, penso che sia meravigliosa".