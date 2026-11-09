ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Cracovia, morto in ospedale l'attentatore. Si indaga per terrorismo

Cracovia, 9 nov. (askanews) - È morto in ospedale l'attentatore che ha aperto il fuoco nella città polacca di Cracovia due giorni fa, uccidendo sei persone, ha fatto sapere la polizia. Aveva sparato sulla folla da un veicolo in movimento, provocando anche il ferimento di altre 16 persone nella centrale Piazza del Mercato, prima di essere ferito dalla polizia durante l'inseguimento. Il ventiquattrenne, che secondo le autorità si ispirava a "ideologie di estrema destra", era ricoverato e piantonato in ospedale.

In Polonia è lutto nazionale per le vittime. Fiori e candele sono stati messi sul luogo della sparatoria. Gli agenti all'interno dell'abitazione del ragazzo hanno trovato anche i corpi senza vita della sorella e dei genitori; la Procura polacca ha aperto un'indagine, ipotizzando il reato di terrorismo.

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