ULTIME NOTIZIE 06 AGOSTO 2026

Covid, Conte: mai commessi illeciti, potete scavare quanto volete

Roma, 6 ago. (askanews) - "Mi avete accusato di tutto, avete, con domande fatte qui, e un circuito mediatico costruito fuori, avete concentrato su di me l'attenzione. Ma questo non aiuta il raggiungimento della verità. Concentrare l'attenzione su di me crea un cono d'ombra su tutto il resto". Lo ha detto il presidente del M5s ed ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in libera audizione davanti la Commissione Covid.

La vostra presidente Giorgia Meloni andava in tv a darmi del criminale. Ma qual è stato il contributo dell'opposizione? Pensate che una forza di opposizione non abbia alcuna responsabilità di fronte al Paese?"

"Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quanto mi riguarda perché comportamenti illeciti che mi coinvolgono non ci sono mai stati", ha sottolineato Conte.

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