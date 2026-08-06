Covid, Conte: irresponsabile escludere Regioni da perimetro indagine

Roma, 6 ago. (askanews) - "Avete escluso irresponsabilmente dal perimetro di indagine di questa commissione le Regioni che hanno la responsabilità di gestire la sanità, potremmo ritrovarci qui cento volte, io mi sottoporrò a 10.000 domande, ma non mi permetterete di entrare in quello che è un aspetto sostanziale della pandemia". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in audizione in commissione Covid.

"Volete proteggere i vostri amministratori, le Regioni più severamente colpite sono state il Veneto, il Piemonte, erano vostri amministratori, Regioni a vostra guida? Come facciamo se non approfondiamo quanto accaduto a livello regionale? Qui ci tornerò, non è un problema di polemica politica, è un problema serio di responsabilità", ha aggiunto Conte.