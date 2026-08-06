ULTIME NOTIZIE 06 AGOSTO 2026

Covid, Conte in commissione: "Io mai sottratto, non accetto lezioni"

Roma, 6 ago. (askanews) - "Nonostante questa mia disponibilità, si è tentato di accreditare l'idea che io avessi paura di parlare davanti a questa commissione e al Paese: non è vero non mi sono mai sottratto, così intendo la politica, la politica per me è trasparenza e massima rendicontazione del proprio operato": lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando in commissione Covid.

"In preda al furore polemico si è detto più volte che scappavo di fronte alla commissione o che avevo paura di essere audito, chi parla così evidentemente non mi conosce", ha aggiunto.

"Lo dico senza arroganza, senza iattanza, ma sulla paura e sull'onore non accetterò nai lezioni da chi non può darle", ha concluso.

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