Covid, Conte: giuro sul mio onore, ma qui c'è chi l'onore l'ha perso

Roma, 6 ago. (askanews) - "Finalmente ci siamo. Mi assumo la piena responsabilità giuridica di quello che dirò, non ho difficoltà quindi a giurare, esponendomi a tutte le conseguenze 'pleno jure', riferendo in coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. Mi sono assunto sempre anche tutta la responsabilità politica delle mie condotte. Ma non voglio prendere in giro i cittadini: non c'è una conseguenza giuridica stretta collegata alla testimonianza". Lo ha detto Giuseppe Conte, aprendo la sua libera audizione in Commissione Covid.

"Giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto per me stesso, ma soprattutto rispetto per tutte le persone, in queste circostanze, che hanno perso la vita a causa della pandemia"

"Giuro sull'onore che qualcuno qui ha perso. Che ha perso già durante la pandemia, quando si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha riguadagnato nemmeno in questa Commissione che è concepita come un plotone di esecuzione nei miei confronti".