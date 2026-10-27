Costantino D'Orazio: sosteniamo il ruolo dei nostri artisti nel mondo

Torino, 27 ott. (askanews) - "Marisa Merz è una delle figure dell'arte contemporanea italiana del Novecento e del Duemila più conosciuta a livello mondiale. Ed è quindi ancora più significativo e importante che lo Stato italiano sostenga questo tipo di iniziative, perché l'arte italiana continua sempre a fare fatica ad affermarsi all'estero. Allora, consolidare con progetti scientifici così semplici, un lavoro di una storicizzazione di un lavoro di un artista come Marisa Merz, aiuta anche il ruolo e il sostegno che l'Italia dà ai propri artisti anche agli occhi del mondo". Lo ha detto, intervenendo in collegamento alla presentazione della mostra "Marisa Merz - La danza delle ore" il direttore generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, Costantino D'Orazio,