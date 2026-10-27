ULTIME NOTIZIE 27 OTTOBRE 2026

Costantino D'Orazio: sosteniamo il ruolo dei nostri artisti nel mondo

Torino, 27 ott. (askanews) - "Marisa Merz è una delle figure dell'arte contemporanea italiana del Novecento e del Duemila più conosciuta a livello mondiale. Ed è quindi ancora più significativo e importante che lo Stato italiano sostenga questo tipo di iniziative, perché l'arte italiana continua sempre a fare fatica ad affermarsi all'estero. Allora, consolidare con progetti scientifici così semplici, un lavoro di una storicizzazione di un lavoro di un artista come Marisa Merz, aiuta anche il ruolo e il sostegno che l'Italia dà ai propri artisti anche agli occhi del mondo". Lo ha detto, intervenendo in collegamento alla presentazione della mostra "Marisa Merz - La danza delle ore" il direttore generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, Costantino D'Orazio,

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi