Costantini (CNA): raddoppiato il numero di artigiani che usano IA

Mantova, 11 giu. (askanews) - "Abbiamo parlato di intelligenza artificiale e di intelligenza artigiana. E poi abbiamo parlato di artigiani intelligenti che sono quelli che nel 2024 utilizzavano già per il 14% l'intelligenza artificiale alla fine del 2025 sono più che raddoppiati perché sono diventati il 35%. Una volta in più, dal Rinascimento in poi, gli artigiani imprenditori d'Italia dimostrano di non aver paura delle novità anziché cavalcarle forse anche più degli altri per rendere ancora più grande il made in Italy nel mondo". Lo afferma Dario Costantini, presidente del CNA, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.