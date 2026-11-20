Bruxelles, 20 nov. (askanews) - L'Unione europea è pronta a instaurare la relazione "più stretta possibile" con il Regno Unito: lo ha dichiarato a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al fianco del primo ministro britannico Andy Burnham. "Ricordo le parole del Consiglio europeo dopo il referendum. "Ci rammarichiamo, ma rispettiamo". "E rispetteremo ugualmente qualunque decisione prenderà il Regno Unito riguardo al futuro delle sue relazioni a lungo termine con l'Unione europea", ha dichiarato Costa.