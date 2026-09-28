Costa Ragusa, una nuova destinazione tra mito, cultura e territori

Ragusa, 28 set. (askanews) - Le rocce proteggono la spiaggia, le onde muovono il Mediterraneo, quelle stesse acque che Platone aveva guardato e attraversato all'epoca dei suo viaggi in Sicilia. Il vento porta echi mitologici, se ci si ferma ad ascoltarli, anche solo come turisti. È la costa ragusana in un giorno di inizio autunno ed è una nuova destinazione su cui il gruppo Mangia's ha deciso di puntare con decisione, tra nuove strutture e dialogo con il territorio.

"Abbiamo immaginato - ha spiegato ad askanews Gaetano Scancarello, marketing director di Mangia's Hotel & Resort - una nuova porta d'accesso al Sud-est siciliano, Costa Ragusa nasce con questa filosofia. Lo definiamo un portale di destinazione perché uniamo diversi servizi oltre l'hospitality, oltre il settore alberghiero, è una porta d'accesso a una Sicilia sofisticata, una Sicilia piena di cultura. Abbiamo unito altre esperienze come le attività sportive e presto apriremo e inaugureremo una nuova destinazione che ha il golf come core del suo servizio. E poi la ristorazione, il food, la cultura gastronomica di questa destinazione ha un patrimonio immenso e noi abbiamo cercato di valorizzarla attraverso una serie di concept di ristoranti che raccontano il territorio, ma uniscono anche fusion per un target internazionale sempre più esigente".

A livello di strutture il progetto di destinazione Costa Ragusa si basa sull'hotel 5 stelle full all-inclusive Mangia's Costa Ragusa Borgo, inaugurato in luglio, il 5 stelle lusso Icona's Costa Ragusa Resort, aperto da agosto e il futuro sviluppo del Donnafugata Golf Resort. "Sicuramente costruire una destinazione - ha aggiunto il direttore marketing di Mangia's - significa raccontarne le storie e esaltarne quelli che sono i suoi paesaggi scenografici. Noi abbiamo la fortuna di aver scelto una destinazione piena di spunti e storie da raccontare e quindi quello che facciamo noi è portarle alla luce e portarle a un pubblico internazionale, ma anche nazionale".

Storie che danno profondità all'idea stessa della destinazione diffusa: dalla città di Ragusa, arroccata e affascinante con i vicoli e le chiese, alla fama internazionale di prodotti come il cioccolato originale di Modica o i vini della cantina Donnafugata, il cui nome ritorna anche nel celebre castello a pochi chilometri dal resort, che in qualche modo si fa catalizzatore delle emozioni dei territori, attraverso l'hotellerie. E che guarda a queste eccellenze del territorio, ma anche a realtà meno note.

"Abbiamo voluto esaltare quelle sfumature - ha concluso Gaetano Scancarello - quelle piccole storie non raccontate da svelare e Costa Ragusa Resort è proprio una di queste. Un pezzo di Sicilia, altrove siciliano lo definiamo dove potersi dedicare a relax, alla cultura della longevità con le nostre con i nostri servizi spa e a una cultura gastronomica del tutto nuova e ancora inesplorata".

Il vero lusso, però, alla fine è poter essere parte di un paesaggio, e le onde ci ricordano la natura selvaggia dei luoghi carichi di mito e, perché no, di mistero.