Costa Ragusa, 93% di gradimento ospiti: ora investimenti sul MICE

Milano, nov. (askanews) - Una prima stagione che fa segnare numeri molto positivi: il gruppo Mangia's ha fatto il bilancio dell'estate che ha visto il lancio della destinazione Costa Ragusa, un progetto che comprende diverse strutture, ma soprattutto la volontà di lavorare su un'ecosistema territoriale.

"La prima stagione - ha detto ad askanews Marcello Mangia, presiedente e CEO di Mangia's Hotel and Resorts - è stata un vero successo, sia dal punto di vista qualitativo, perché non è semplice avviare un prodotto così, con 535 camere, 5 stelle e 5 stelle lusso, con partenza a luglio, in piena stagione, e siamo molto molto contenti sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Abbiamo raggiunto il 93,3% di GRI - Global Review Index che è un sistema di misurazione di una terza parte, di una società specializzata multinazionale che misura con base 100 la soddisfazione dei clienti".

Tra il Costa Ragusa Borgo, dove si sono registrate 24.600 room nights nei primi mesi, e l'Icona's Costa Ragusa Resort l'offerta di Mangia's si innesta dentro gli spazi, non solo fisici, e le sensazioni di un luogo carico di storia. "La destinazione - ha aggiunto il presidente - è su un'area archeologica, qui si sono succedute civiltà millenarie e ancora troviamo questa Sicilia mista di tante popoli che hanno vissuto lì e la trovi autentica".

Nel 2027 si attendono novità importanti e per il 2028 sono previsti altri investimenti. In particolare verrà completato uno splash park per i più piccoli e verrà aperto un nuovo ristorante. Grande attenzione poi viene dedicata al turismo congressuale, il MICE

"Aprirà a marzo - ha concluso Marcello Mangia - un centro congressuale capace di quasi mille posti, perciò si va a completare questo prodotto dopo un anno di rodaggio, ma anche di grande successo, perché abbiamo avuto momenti di pienone e grande richiesta. E poi a implementare questa destinazione nasce Donna Fugata Resort Golf e Spa, dunque con un prodotto diverso, un po' più countryside, cioè un po' più lontano al mare, ma anche quello originale è autentico perché cresce, nasce intorno a una struttura del 1400, del Marchese Orazio Arezzo, e accanto a questo prodotto così esclusivo, perché sarà anche questo un 5 stelle, due campi da golf".

Una nuova struttura che rientra nella visione complessiva di Costa Ragusa, che punta sul turismo per valorizzare e riqualificare il territorio. Sotto un cielo di Sicilia che continua a essere così magnetico e carico di storia.