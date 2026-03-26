Cosmoprof,Ice: congiuntura complessa, parola chiave diversificare

Bologna, 26 mar. (askanews) - "La congiuntura è molto complessa, abbiamo registrato qualche rinuncia da parte dei buyer che erano stati invitati a Bologna, non così tante come temevamo. La parola chiave è diversificare i mercati, essere flessibili, essere pronti a investire su mercati diversi rispetto a quelli su cui avevamo pensato di posizionarci". Così Lorenzo Galanti, direttore generale dell'Agenzia Ice, all'apertura di Cosmoprof Worldwide 2026 a Bologna.

"Abbiamo però una resilienza da parte del sistema produttivo italiano che continua a riuscire a esportare: anche nel 2025 ha realizzato numeri eccellenti, il +4% per quanto riguarda la cosmetica - aggiunge Galanti -. Qui a Cosmoprof quest'anno portiamo oltre 700 buyer, il numero più alto di sempre. Questo riflette l'obiettivo del governo di far fare un salto di qualità nell'internazionalizzazione al sistema fieristico italiano".

La cosmetica italiana è il quinto esportatore mondiale del settore, con un export cresciuto del 70% dal 2019 a oggi. "E' l'eccellenza delle imprese italiane, di tutta la filiera, dei brand ma anche del macchinario, che ha la capacità di innovare e incontrare la continua evoluzione dei gusti del pubblico", conclude Galanti.