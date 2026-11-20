Milano, 20 nov. (askanews) - Dopo Cavallo bianco e La Fonte, Cosmo chiude la sua trilogia, facendo uscire il nuovo album a soli sette mesi dal precedente.

"Il Fiore del Futuro, in realtà, adesso posso rivelarlo, è nato insieme alla fonte, quindi sono tipo dei gemelli separati alla nascita, perché quando hai troppa roba da far uscire così eterogenea o la fai uscire un minestrone oppure, come ho deciso di fare, separi le due anime e quindi nella Fonte sono finite tutte le tracce più cantautoriali, più solari e così via. Nel fiore del futuro invece tutta l'anima più sfacciatamente pop, molto più digitale, anche molto più fisica, sensuale, notturna, è tornato più l'elemento del ballo e più sperimentale".

Sperimentazione e creatività trovano spazio in questo lavoro che trasuda speranza e purezza anche se questo candore non è conciliato perchè poi ci si risveglia in un mondo difficile e violento.

"Il fiore del futuro non la vedo come un'acquisizione, diciamo, una dimensione pacificata, ma è anzi l'accettazione quasi del dovere molare di entrare nel conflitto, perché comunque quello che ci circonda è mondo conflittuale, E si può affrontare questa cosa banalmente lottando per il bene".

Un album che esplora sonorità inaspettate, che nascono destrutturando le regole della canzone per arrivare a qualcosa di nuovo. Cosmo è un innovatore, ha infatti portato live il suo precedente lavoro con la formula del matinée. A febbraio invece torna a esplorare l'energia della notte, in perfetta sintonia con l'immaginario più sensuale ed estroverso del nuovo album, lasciando spazio al ballo ma non ai cellulari che saranno vietati.

"Mi piace anche l'idea di creare un momento diverso dall'ordinario. Se tu il cellulare lo usi sempre tutto il giorno, è bello che ad un certo punto entri nel mondo del fiore del futuro, vieni a vedere questo concerto e stacchi con quell'abitudine, la togli, la lasci da parte e senti qualcosa di diverso e senti cos'è la vita senza la mediazione del telefono. Quando l'ho fatto tre anni fa, l'avevo già fatto per il Cavallo Bianco, sono stato sommerso di messaggi di ringraziamento".