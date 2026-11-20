Genova, 20 nov. (askanews) - A Genova oltre 5 mila persone partecipano al corteo indetto dalla Cgil nell'ambito dello sciopero generale contro la manovra del governo. In contemporanea, circa un migliaio di giovani hanno dato vita ad un secondo corteo promosso dalle organizzazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta in occasione dello sciopero internazionale degli studenti contro la guerra e il riarmo. Molti gli slogan e i cartelli contro la premier Meloni ed il governo. Su un mega-striscione si legge: "Sciopero studentesco internazionale, Strappiamogli il futuro, No a guerra, riarmo o leva".

Uova e fumogeni sono stati lanciati inoltre contro la sede di Confindustria in via Fiume al passaggio del corteo degli studenti organizzato in occasione dello sciopero internazionale degli studenti contro la guerra e il riarmo. Davanti al palazzo dove ha sede l'associazione degli industriali è stata anche appoggiata una bara di cartone con scritto "Tre lavoratori al giorno" per protestare contro le morti sul lavoro.