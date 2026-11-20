Roma, 20 nov. (askanews) - Momenti di tensione, con l'esplosione di alcune bombe carta e lancio di oggetti e bottiglie contro le forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa. È finita così la manifestazione degli studenti di venerdì 20 novembre, secondo quanto si è registrato davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito in viale Trastevere, a Roma. Nelle immagini il lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, bombe carta e petardi contro le forze dell'ordine che presidiavano l'ingresso dell'edificio.

"Nessun ragazzo è stato fermato, al momento", si spiega dall'organizzazione. "La polizia non è intervenuta", si aggiunge.

Giuseppe Valditara ha condannato "i gravi atti di violenza", commessi, secondo il ministro, non da "pochi

delinquenti ma di chi intendeva monopolizzare la protesta".

La manifestazione studentesca del 20 novembre rientra nell'ambito di una più ampia giornata di mobilitazione nazionale contro l'aumento del costo della vita e la manovra del Governo Meloni, in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil.