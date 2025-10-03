ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Corteo Milano, lacrimogeni e cariche di alleggerimento in Tangenziale

Milano, 3 ott. (askanews) - Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Milano durante il corteo in marcia sulla Tangenziale est. Un contingente di poliziotti e carabinieri ha cercato di bloccare i manifestanti che procedevano lungo la Tangenziale Est di Milano, sparando lacrimogeni contro il gruppo che si era spostato sulla carreggiata opposta a quella dove erano disposti i blindati, con l'intenzione di proseguire la manifestazione.

Il piccolo gruppo di dimostranti, a viso coperto, ha risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie e fumogeni, mentre intonava slogan contro le forze dell'ordine. I manifestanti si erano divisi poco prima, quando molti aderenti ai sindacati autonomi avevano imboccato la rampa per tornare verso la città, cercando di dissuadere i giovani dal proseguire.

Intorno alle 15.20 sul posto sono intervenuti altri tre blindati e un mezzo dotato di idrante della polizia che hanno parzialmente disperso i dimostranti che si sono sparsi in più gruppi. La tensione si è sciolta dopo una ventina di minuti, quando la manifestazione si è compattata nei pressi di Cascina Gobba est, con i manifestanti in sit in davanti alle forze dell'ordine in tenuta antisommossa schierate.

