ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2026

Corteo funebre a Oslo per il re di Norvegia Harald V

Oslo, 9 set. (askanews) -Il corteo funebre per il re Harald V di Norvegia è partito verso la Cattedrale di Oslo dove alle 13 italiane si terrà la cerimonia religiosa. Lungo il percorso di 1,2 chilometri sono schierati 1.900 soldati provenienti da tutti i rami delle forze armate norvegesi.

La Guardia d'onore reale trasporta il feretro del defunto e amato sovrano. Il corteo procederà molto lentamente - a un ritmo di circa 60 passi al minuto - e vedrà la partecipazione della famiglia reale, compreso re Haakon, seguita dall'auto reale con a bordo la vedova, la regina Sonja.

Seguiranno altri ospiti illustri, tra cui membri di famiglie reali straniere, capi di Stato e primi ministri. Fra le teste coronate sono attesi il principe William, il principe ereditario del Giappone Akishino, il re di Spagna Felipe e il re di Danimarca Frederik. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è uno dei capi di Stato che prenderà parte alle esequie di Harald.

Lungo il percorso sono presenti anche migliaia di cittadini: sono stati inoltre installati dei maxischermi per consentire loro di seguire gli eventi.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi