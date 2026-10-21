ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Cortei, Tajani: non escludo una regia esterna, condivido Crosetto

Roma, 21 ott. (askanews) - "Io non escludo che possa esserci una regia esterna, l'ho anche detto più volte che c'è un tentativo di influenzare i risultati elettorali in Europa. L'Unione Europea sta indagando e mi pare che le parole del ministro Crosetto siano condivisibili". Lo ha affermato il vicepremier e e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, a margine del Forum Internazionale sull'Agricoltura organizzato da Coldiretti, a una domanda su quanto affermato dal ministro Guido Crosetto su una "regia esterna" degli scontri avvenuti durante e dopo le manifestazioni di piazza.

"Io la penso come lui - ha proseguito Tajani riferendosi al ministro della Difesa - bisogna verificare" ma "certamente non è da escludere che possano esserci anche tentativi di sfruttare dall'esterno quello che succede. Tutto l'utilizzo di alcune piattaforme che non sono italiane deve farci riflettere, per ora quello che ha detto Crosetto mi sembra ragionevole e condivisibile".

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