Cortei, Tajani: inaccettabile il giustificazionismo della sinistra

Roma, 21 ott. (askanews) - "Io comprendo quando ci può essere il malessere, ma andare a svaligiare i negozi e a mettere a ferro a fuoco la città non è questione di malessere, il giustificazionismo è inaccettabile da parte della sinistra. Siccome non sanno cosa dire, visto che Milano è una città amministrata dalla sinistra, evidentemente sono in grande difficoltà perché non hanno giustificazioni da dare e quindi dicono 'bisogna fare'....".

Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, a margine del Foprum Internazionale sull'Agricoltura organizzato da Coldiretti, a una domanda sugli episodi di violenza scoppiati durante e dopo le recenti manifestazioni di piazza.

"Noi - ha proseguito Tajani - stiamo facendo" molto "per quanto riguarda la prevenzione che è fondamentale, perché la sicurezza è fondamentale in qualsiasi città, è una questione di libertà. Nessun malessere può portare ai furti nei negozi, a distruggere i negozi, a saccheggiare i supermercati non c'è una crisi alimentare quindi si tratta di delinquenza minorile che deve essere punita".

"Lo Stato c'è, lo Stato deve far sentire la sua presenza e anche la presenza di 500 militari per le strade significa che ci sarà un controllo maggiore del territorio - ha aggiunto Tajani riferendosi al Dl Cortei - detto questo noi sulle politiche giovanili stiamo facendo molto, quindi anche nella prossima manovra finanziaria saranno molte cose. Il resto è propaganda", ha concluso.