Cortei, Salvini: controllare le stazioni, intercettare prima

Milano, 20 ott. (askanews) - "Certi ragazzi, ragazzini, minorenni, maggiorenni che scrivono sui social come fossero impuniti, sabato non devono uscire di casa. Molto banalmente si può fare, quindi sono sicuro che le forze dell'ordine siano già al lavoro per questo". Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al termine della cerimonia di posa della prima pietra del 'Bosco della Musica'.

"È per questo che chiedo un patto fra tutti per difendere e proteggere Milano. Anche perché molti di questi vengono da fuori Milano. Ne parlavo con il questore, la polizia ferroviaria: li si può intercettare a casa loro, quando vengono dalle province, quando vengono da Crema, da Pavia, da Lecco, da Varese, da Cinisello, li devi intercettare là e devi controllare le stazioni. Ripeto, quello che non si può più fare è concedere Piazza Duomo, perché vedere le fiamme in Piazza Duomo è un simbolo di resa che non possiamo permetterci", ha aggiunto.